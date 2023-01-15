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Пожар площадью 100 «квадратов» в частном доме на западе Москвы потушили

Юлия Курганова
Происшествия
Пожар площадью 100 «квадратов» в частном доме на западе Москвы потушили
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
1-ая Чоботовская аллея, 20 Карта всех событий

Пожар площадью 100 «квадратов» в частном доме на западе столицы ликвидировали сотрудники МЧС. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 15 января.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар, о котором идет речь, случился в доме № 20 на 1-й Чоботовской аллее. Сообщалось, что внутри возможно нахождение газовых баллонов.

14 января пожар произошел в гаражном боксе на Крутицкой набережной. Инцидент, как уточняется, случился в районе дома № 20 на площади 10 квадратных метров. Возгорание было локализовано без пострадавших.

11 января на территории Новомосковского административного округа произошел пожар на строительной площадке на улице Бориса Пастернака в районе дома № 3.

Горело дизельное топливо. О том, как развивались события и что послужило причиной возгорания, — в материале «Вечерней Москвы».

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