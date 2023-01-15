Суд арестовал замглавы Владивостока по делу о взятке на два месяца

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Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал заместителя главы города Алексея Ляйфера по обвинению в получении взятки на два месяца. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением Фрунзенского районного суда города Владивостока от 15 января 2023 года в отношении обвиняемого Ляйфера А. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — говорится в сообщении.

Постановление об избрании подобной меры пресечения было получено от следователя по особо важным делам СУ СК России. По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил ходатайство, отметили на официальном сайте Фрунзенского районного суда Владивостока.

9 января Басманный районный суд столицы арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве соседа по коммунальной квартире на Чистопрудном бульваре. По решению суда в СИЗО подозреваемый пробудет минимум до 7 марта 2023 года.