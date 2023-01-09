Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве соседа по коммунальной квартире в центре Москвы

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Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

Басманный районный суд столицы арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве соседа по коммунальной квартире на Чистопрудном бульваре. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 9 января.

По решению суда в СИЗО мужчина пробудет минимум до 7 марта 2023 года.

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Убийство, о котором идет речь, произошло в одной из квартир жилого дома на Чистопрудном бульваре 6 января. Поножовщина началась после ссоры 24-летнего жильца с соседом 1978 года рождения. В результате конфликта молодой человек нанес оппоненту несколько ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался.

Подозреваемого задержали, во время допроса он во всем признался. Позже на месте преступления было обнаружено предполагаемое орудие убийства. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».