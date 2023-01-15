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Приметы и советы

Пользователи Twitter раскритиковали главу ЕК за слова о приоритете Украины

Александр Афонин
В мире
Пользователи Twitter раскритиковали главу ЕК за слова о приоритете Украины
Фото: flickr/european_parliament

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Украину главным приоритетом для Евросоюза, при этом напомнив, что раньше у объединения было плодотворное сотрудничество с Россией. Пользователи Twitter возмутились ее словами, обвинив руководство ЕС в неправильной политике.

«Ваше заявление показывает, что для вас и руководства ЕС главным приоритетом является Украина, а не европейские граждане. Что ж, люди чувствуют это каждый день. Как долго они будут мириться с этим предательством?» — написал один из пользователей.

Многие комментаторы отметили, что на текущий момент Евросоюз ставит в приоритет не те цели. Вместо решения внутренних проблем объединение пытается разобраться с вопросами внешней политики, которые меняют положение до неузнаваемости.

Некоторые пользователи призвали ЕС остановить подобную политику. Они порекомендовали обратить внимание на ситуацию внутри региона и наладить контакты с Россией, передает РИА Новости.

До этого читатели издания Gazeta.pl отреагировали на критику со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого касательно празднования на Украине дня рождения лидера националистов Степана Бандеры. Слова политика назвали «смехотворными», а также «порекомендовали воздержаться от критики» украинской стороны.

Украина Еврокомиссия (ЕК) критика
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