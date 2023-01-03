Читателей Gazeta.pl возмутила реакция премьера Польши Моравецкого на чествование Бандеры Киевом

Фото: flickr/premierrp

Читатели польского издания Gazeta.pl отреагировали на критику премьер-министром Польши Матеушем Моравецким празднования на Украине дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

1 января на Украине под патронатом официальных властей прошли несколько мероприятий в честь дня рождения Бандеры. Польский премьер высказал по этому поводу возмущение, напомнив о Волынской резне и раскритиковав восхваление тех, кто ответственен за данные преступления.

Его реакция вызвала критику пользователей в комментариях под публикацией.

«Вице-премьер Украины возмутился? Смехотворно», — заявил пользователь colorworld.

«Если премьер-министр Польши «крайне критично» относится к напоминанию о Бандере, то как нам это понимать? Молчать о тех событиях?» — поинтересовался etna1250.

«Премьер-министр, вы должны быть осторожны с критикой Бандеры. Ведь если украинцы разозлятся, то мы можем получить еще один гранатомет «в подарок», или что-то упадет где-нибудь рядом с границей», — написал niktalboktos.

«Они своего «героя» из памяти не вычеркнут, не будем питать иллюзий. Мы должны быть более внимательны к этим альянсам с Украиной», — отметил armagedon888.

Западные политики сделали геополитический выбор в пользу Украины, закрыв глаза на превращение Степана Бандеры в украинского национального героя. Такое мнение высказал 2 января сенатор Алексей Пушков.