Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Читателей Gazeta.pl возмутила реакция премьера Польши Моравецкого на чествование Бандеры Киевом

Юлия Курганова
В мире
Читателей Gazeta.pl возмутила реакция премьера Польши Моравецкого на чествование Бандеры Киевом
Фото: flickr/premierrp

Читатели польского издания Gazeta.pl отреагировали на критику премьер-министром Польши Матеушем Моравецким празднования на Украине дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

1 января на Украине под патронатом официальных властей прошли несколько мероприятий в честь дня рождения Бандеры. Польский премьер высказал по этому поводу возмущение, напомнив о Волынской резне и раскритиковав восхваление тех, кто ответственен за данные преступления.

Его реакция вызвала критику пользователей в комментариях под публикацией.

«Вице-премьер Украины возмутился? Смехотворно», — заявил пользователь colorworld.

«Если премьер-министр Польши «крайне критично» относится к напоминанию о Бандере, то как нам это понимать? Молчать о тех событиях?» — поинтересовался etna1250.

«Премьер-министр, вы должны быть осторожны с критикой Бандеры. Ведь если украинцы разозлятся, то мы можем получить еще один гранатомет «в подарок», или что-то упадет где-нибудь рядом с границей», — написал niktalboktos.

«Они своего «героя» из памяти не вычеркнут, не будем питать иллюзий. Мы должны быть более внимательны к этим альянсам с Украиной», — отметил armagedon888.

Западные политики сделали геополитический выбор в пользу Украины, закрыв глаза на превращение Степана Бандеры в украинского национального героя. Такое мнение высказал 2 января сенатор Алексей Пушков.

Украина СМИ Польша Премьеры Степан Бандера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте