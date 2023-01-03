Пушков заявил, что Запад закрывал и будет закрывать глаза на героизацию Бандеры на Украине

Фото: Пресс-служба Совфеда

Западные политики сделали геополитический выбор в пользу Украины, закрыв глаза на превращение Степана Бандеры в украинского национального героя. Такое мнение высказал во вторник, 2 января, сенатор Алексей Пушков.

Он заявил, что западные «идеалы» и «ценности» были принесены в жертву этому выбору. Отдельные голоса протеста не в счет, отметил он.

Член Совета Федерации сообщил, что еще в 2014 году ПАСЕ «не заметила» ни государственного переворота на Украине, ни разгула ультранационалистов, ни Одесской резни. Тогда ассамблея разом предала свои «якобы незыблемые принципы», подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

До этого Пушков высказался, что военный конфликт с участием ведущих держав мира может начаться в связи с развитием событий на Украине, Тайване и Корейском полуострове. Он добавил, что Сирия больше не фигурирует в этом списке, поскольку американцам и их союзникам пришлось отступить в сирийском вопросе.