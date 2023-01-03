Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пушков заявил, что Запад закрывал и будет закрывать глаза на героизацию Бандеры на Украине

Юлия Курганова
В мире
Пушков заявил, что Запад закрывал и будет закрывать глаза на героизацию Бандеры на Украине
Фото: Пресс-служба Совфеда

Западные политики сделали геополитический выбор в пользу Украины, закрыв глаза на превращение Степана Бандеры в украинского национального героя. Такое мнение высказал во вторник, 2 января, сенатор Алексей Пушков.

Он заявил, что западные «идеалы» и «ценности» были принесены в жертву этому выбору. Отдельные голоса протеста не в счет, отметил он.

Член Совета Федерации сообщил, что еще в 2014 году ПАСЕ «не заметила» ни государственного переворота на Украине, ни разгула ультранационалистов, ни Одесской резни. Тогда ассамблея разом предала свои «якобы незыблемые принципы», подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

До этого Пушков высказался, что военный конфликт с участием ведущих держав мира может начаться в связи с развитием событий на Украине, Тайване и Корейском полуострове. Он добавил, что Сирия больше не фигурирует в этом списке, поскольку американцам и их союзникам пришлось отступить в сирийском вопросе.

Украина Алексей Пушков Степан Бандера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте