Фото: Пресс-служба Совфеда

Военный конфликт с участием ведущих держав мира может начаться в связи с развитием событий на Украине, Тайване и Корейском полуострове. Об этом в понедельник, 2 января, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

— Украина, Тайвань и Корейский полуостров — вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира. Из-за политики США и других стран НАТО Украина остается наиболее вероятной точкой столкновения такого типа, — отметил он.

Политик добавил, что Сирия больше не фигурирует в этом списке, поскольку американцам и их союзникам пришлось отступить в сирийском вопросе. При этом Пушков в своем Telegram-канале добавил, что третья мировая война не начнется из-за стычек Турции и Греции или Китая с Индией.

В 2023 году значительно увеличивается вероятность третьей мировой войны в связи с различными событиями. Крупный военный конфликт может произойти из-за следующих событий: украинский кризис, Тайвань, конфликт между Грецией и Турцией, ситуация на Корейском полуострове и территориальные претензии между Индией и Китаем.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», чего добивается НАТО, продолжая поставки оружия Украине. По его словам, победа Украины в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.