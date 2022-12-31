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19Fortyfive описало пять сценариев начала третьей мировой войны

Араз Салехов
В мире
19Fortyfive описало пять сценариев начала третьей мировой войны
Фото: flickr/nato

В следующем году значительно увеличивается вероятность третьей мировой войны в связи с различными событиями. Об этом написал эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для издания 19Fortyfive.

— В 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны, — говорится в публикации.

Так, крупный военный конфликт может произойти из-за следующих событий: украинский кризис, Тайвань, конфликт между Грецией и Турцией, ситуация на Корейском полуострове и территориальные претензии между Индией и Китаем. Прямое столкновение НАТО и России само по себе маловероятно, подчеркнул автор, однако рискованные шаги одной из сторон могут довести до третьей мировой войны.

Накануне экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что мир в настоящее время находится в состоянии «небезопасного хаоса», он на пороге третьей мировой войны. Другими элементами разрушения старого мирового порядка стало избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов и противоречия между КНР и Тайванем.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», чего добивается НАТО, продолжая поставки оружия Украине. По его словам, победа Украины в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.

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