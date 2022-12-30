Экс-президент Польши Квасьневский заявил об угрозе третьей мировой войны

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Мир в настоящее время находится в состоянии «небезопасного хаоса», он на пороге третьей мировой войны. Такое мнение высказал экс-президент Польши Александр Квасьневский.

— С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи, — заявил он.

Другими элементами разрушения старого мирового порядка стало избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов и противоречия между КНР и Тайванем, отметил политик.

По его словам, любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный.

— Сам факт того, что мы говорим о начале третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность, — подчеркнул Квасьневский в интервью изданию Polsat.

Французский политик Флориан Филиппо высказал мнение, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в США для переговоров с американским коллегой Джо Байденом является предвестником третьей мировой войны. Он заявил, что конфликт мирового масштаба необходим этим двум лидерам.