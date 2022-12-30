Экс-президент Польши Квасьневский заявил об угрозе третьей мировой войны
Мир в настоящее время находится в состоянии «небезопасного хаоса», он на пороге третьей мировой войны. Такое мнение высказал экс-президент Польши Александр Квасьневский.
— С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи, — заявил он.
Другими элементами разрушения старого мирового порядка стало избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов и противоречия между КНР и Тайванем, отметил политик.
По его словам, любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный.
— Сам факт того, что мы говорим о начале третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность, — подчеркнул Квасьневский в интервью изданию Polsat.
Французский политик Флориан Филиппо высказал мнение, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в США для переговоров с американским коллегой Джо Байденом является предвестником третьей мировой войны. Он заявил, что конфликт мирового масштаба необходим этим двум лидерам.