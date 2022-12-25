Политик Филиппо из Франции посчитал визит Зеленского в США «предвестником мировой войны»

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Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо высказал мнение, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты для переговоров с американским коллегой Джо Байденом является предвестником третьей мировой войны.

— Зеленский в Вашингтоне — великий альянс для третьей мировой войны! — написал он в соцсети Twitter.

Филиппо заявил, что конфликт мирового масштаба необходим этим двум лидерам для «приумножения» своей славы, уничтожения Европы и сохранения гегемонии доллара в мире, передает РИА Новости.

Во время встречи в Вашингтоне между Байденом и Зеленским возникло недопонимание относительно будущего Украины. Об этом сообщил обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его словам, визит Зеленского в столицу США был военным саммитом. Аналитик считает, что в ходе встречи между президентами двух стран произошел разрыв в отношении их стратегий прекращения конфликта.