Политик Филиппо из Франции посчитал визит Зеленского в США «предвестником мировой войны»
Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо высказал мнение, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты для переговоров с американским коллегой Джо Байденом является предвестником третьей мировой войны.
— Зеленский в Вашингтоне — великий альянс для третьей мировой войны! — написал он в соцсети Twitter.
Филиппо заявил, что конфликт мирового масштаба необходим этим двум лидерам для «приумножения» своей славы, уничтожения Европы и сохранения гегемонии доллара в мире, передает РИА Новости.
Во время встречи в Вашингтоне между Байденом и Зеленским возникло недопонимание относительно будущего Украины. Об этом сообщил обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.
По его словам, визит Зеленского в столицу США был военным саммитом. Аналитик считает, что в ходе встречи между президентами двух стран произошел разрыв в отношении их стратегий прекращения конфликта.