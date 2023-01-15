В Турции заявили о росте силы России после каждого нападения Запада
За последние столетия страны Запада совершили несколько нападений на Россию, но, несмотря на это, сила государства продолжала только расти. Об этом заявил турецкий обозреватель Берджан Тутар в статье для издания Sabah.
По словам автора материала, первое такое нападение произошло в 1812 году, когда Наполеон совершил попытку вторжения в Россию. В конечном итоге план императора провалился, а популярность французской культуры в стране пошла на убыль.
Следом последовала попытка белогвардейцев, управляемых Западом, подавить революцию 1917 года. По словам Тутара, их действия позволили большевикам сосредоточить свое внимание на интернационалистской политике.
Третьими и четвертыми атаками Запада стали Великая Отечественная и холодная войны. Однако последнее нападение было совершено в 2014 году, когда западные страны свергли пророссийски настроенного президента Украины, передают «Известия».
До этого обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали высказал мнение, что западные государства оказались в сложной ситуации из-за решения вступить в противостояние с Россией на Украине. По его словам, США и Евросоюз растеряли глобальное влияние и не смогли расширить антироссийскую коалицию за пределы традиционных альянсов.