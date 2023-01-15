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За последние столетия страны Запада совершили несколько нападений на Россию, но, несмотря на это, сила государства продолжала только расти. Об этом заявил турецкий обозреватель Берджан Тутар в статье для издания Sabah.

По словам автора материала, первое такое нападение произошло в 1812 году, когда Наполеон совершил попытку вторжения в Россию. В конечном итоге план императора провалился, а популярность французской культуры в стране пошла на убыль.

Следом последовала попытка белогвардейцев, управляемых Западом, подавить революцию 1917 года. По словам Тутара, их действия позволили большевикам сосредоточить свое внимание на интернационалистской политике.

Третьими и четвертыми атаками Запада стали Великая Отечественная и холодная войны. Однако последнее нападение было совершено в 2014 году, когда западные страны свергли пророссийски настроенного президента Украины, передают «Известия».

До этого обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали высказал мнение, что западные государства оказались в сложной ситуации из-за решения вступить в противостояние с Россией на Украине. По его словам, США и Евросоюз растеряли глобальное влияние и не смогли расширить антироссийскую коалицию за пределы традиционных альянсов.