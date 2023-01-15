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Четверо россиян находилось на борту упавшего в Непале самолета

Александр Афонин
Происшествия
Четверо россиян находилось на борту упавшего в Непале самолета
Фото: Pexels

На борту пассажирского самолета ATR 72, который потерпел крушение в городе Покхара в Непале, находилось четыре россиянина. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Катманду в воскресенье, 15 января.

— Было 72 человека, из них четыре члена экипажа, пассажиров — 68, из них, по нашим данным, четыре гражданина нашей страны, — говорится в сообщении.

На данный момент сотрудники дипмиссии уточняют информацию о состоянии россиян, передает РИА Новости.

Данное воздушное судно упало между старым и международным аэропортами в Покхаре. На борту самолета находилось 72 человека. Специалисты уточняют причины инцидента и информацию о выживших. Однако, по данным СМИ, на месте аварии уже найдено по меньшей мере 45 погибших.

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