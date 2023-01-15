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Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале и загорелся

Александр Афонин
В мире
Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале и загорелся
Фото: Unsplash

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет ATR 72, он упал между старым и международным аэропортами в Покхаре. Об этом стало известно в воскресенье, 15 января.

Воздушное судно принадлежало авиакомпании Yeti Airlines. На его борту находилось 72 человека, среди которых 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

На месте крушения произошел пожар. На данный момент аэропорт закрыт, а специалисты проводят спасательные работы. Информация о количестве выживших и жертвах не уточняется, передает Telegram-канал Shot.

Видео: Telegram / Shot

9 января в Ненецком автономном округе потерпел крушение пассажирский самолет Ан-2, в результате два человека погибло. По данным МЧС России, судно совершало рейсовый полет по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка, но по неизвестным причинам было вынуждено совершить жесткую посадку в десяти километрах от пункта назначения.

Позже стало известно, что в отношении сотрудников Нарьян-Марского объединенного авиаотряда возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2. Владельцы машины сообщили, что возможной причиной падения стало «непрогнозируемое сильное обледенение» воздушного судна.

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