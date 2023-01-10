Названы возможные виновники крушения АН-2 в Ненецком автономном округе

Фото: Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Уголовное дело по факту крушения самолета АН-2 в Ненецком автономном округе было возбуждено в отношении сотрудников Нарьан-Марского объединенного авиаотряда. Об этом стало известно во вторник, 10 января.

Представители авиакомпании, владевшей самолетом, сообщили, что возможной причиной падения стало «непрогнозируемое сильное обледенение» воздушного судна. Из-за таких обстоятельств пилоты запросили посадку в аэропорту Каратайка, но приземлиться не смогли. Далее экипаж принял решение садиться на запасном аэродроме в поселке Варандей, после чего перестал выходить на связь, сообщил Telegram-канал «112».

Крушение самолета, о котором идет речь, произошло в Ненецком автономном округе, в 10 километрах от поселка Каратайка 9 января. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. В результате аварии погиб пилот и одна пассажирка, еще семеро человек были госпитализированы.

По данному факту транспортная прокуратура запустила проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».