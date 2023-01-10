Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы возможные виновники крушения АН-2 в Ненецком автономном округе

Степан Жирнов
Происшествия
Названы возможные виновники крушения АН-2 в Ненецком автономном округе
Фото: Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Уголовное дело по факту крушения самолета АН-2 в Ненецком автономном округе было возбуждено в отношении сотрудников Нарьан-Марского объединенного авиаотряда. Об этом стало известно во вторник, 10 января.

Представители авиакомпании, владевшей самолетом, сообщили, что возможной причиной падения стало «непрогнозируемое сильное обледенение» воздушного судна. Из-за таких обстоятельств пилоты запросили посадку в аэропорту Каратайка, но приземлиться не смогли. Далее экипаж принял решение садиться на запасном аэродроме в поселке Варандей, после чего перестал выходить на связь, сообщил Telegram-канал «112».

Крушение самолета, о котором идет речь, произошло в Ненецком автономном округе, в 10 километрах от поселка Каратайка 9 января. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. В результате аварии погиб пилот и одна пассажирка, еще семеро человек были госпитализированы.

По данному факту транспортная прокуратура запустила проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следственный комитет жертвы крушения Смерть Прокуратура Нарьян-Мар
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Индикатор радости

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте