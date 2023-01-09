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Прокуратура проводит проверку по факту крушения АН-2 в Ненецком автономном округе

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту крушения АН-2 в Ненецком автономном округе
Фото: Пресс-служба Госдумы

По факту крушения самолета АН-2 в Ненецком автономном округе проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры в понедельник, 9 января.

Ведомство проверит соблюдения законодательства о безопасности полетов со стороны фирмы АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», которая владела самолетом. Сотрудники прокуратуры выяснят все обстоятельства произошедшего, например техническое состояние воздушного судна перед полетом. По результатам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Расследование произошедшего находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Крушение, о котором идет речь, произошло в понедельник, 9 января, в 10 километрах от аэропорта в поселке Каратайка. Воздушное судно совершало рейсовый перелет по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка, но было вынуждено совершить жесткую посадку недалеко от пункта назначения. На борту самолета находились два члена экипажа и десять пассажиров.

В результате аварии погибло два человека, остальные получили травмы различной степени тяжести. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

Проверки Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) Смерть Прокуратура Нарьян-Мар
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