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Появились подробности крушения самолета Ан-2 в НАО

Лейла Алиева
Происшествия
Появились подробности крушения самолета Ан-2 в НАО
Фото: Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Самолет Ан-2, который потерпел крушение в Ненецком автономном округе, не смог сесть в поселке Каратайка из-за плохих погодных условий. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Нарьян-Марский авиаотряд.

Воздушное судно направлялось в сторону запасного аэропорта Варандей, однако через некоторое время перестало выходить на связь.

— Самолет был обнаружен наземной поисковой группой в 10 километрах от поселка Каратайка. К сожалению, погибли один из членов экипажа и один пассажир, — говорится в сообщении.

Еще 10 пострадавших доставили в Каратайскую амбулаторию, передает Telegram-канал РБК.

Крушение самолета произошло 9 января в 10 километрах от аэропорта в поселке Каратайка. Воздушное судно совершало рейс по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка, но осуществило жесткую посадку недалеко от пункта назначения.

В результате аварии погибло два человека, остальные получили травмы различной степени тяжести. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, а Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

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