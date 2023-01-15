Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин сообщил о возвращении звезды на шпиль павильона № 59 «Зерно» на ВДНХ

Александр Афонин
Город
Собянин сообщил о возвращении звезды на шпиль павильона № 59 «Зерно» на ВДНХ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, проспект Мира, 119с59 Карта всех событий

Специалисты вернули обновленную звезду на шпиль павильона № 59 «Зерно» на ВДНХ, которая снималась на время масштабной реставрации здания. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 15 января.

— Вернули на свое место знаменитую звезду на шпиле павильона №59 «Зерно» на ВДНХ. Ее впервые обновили в рамках масштабной реставрации здания, которую мы полностью закончим в этом году. После открытия в павильоне будет постоянная экспозиция Политехнического музея, — сказал он.

Глава города добавил, что изначально звезду выполнили из стекла рубинового цвета. При ее обновлении реставраторы сделали упор именно на оригинальный вид. Помимо этого, в звезде восстановили подсветку, благодаря чему она будет видна в любое время суток, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что столичные специалисты завершили реконструкцию 75 поликлиник. Он отметил, что в городе выполнили значительный объем работ, но останавливаться на достигнутом не планируется. Реконструкция каждого медицинского учреждения будет завершена в срок.

Реставрация Сергей Собянин ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте