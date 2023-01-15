Собянин сообщил о возвращении звезды на шпиль павильона № 59 «Зерно» на ВДНХ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Специалисты вернули обновленную звезду на шпиль павильона № 59 «Зерно» на ВДНХ, которая снималась на время масштабной реставрации здания. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 15 января.

— Вернули на свое место знаменитую звезду на шпиле павильона №59 «Зерно» на ВДНХ. Ее впервые обновили в рамках масштабной реставрации здания, которую мы полностью закончим в этом году. После открытия в павильоне будет постоянная экспозиция Политехнического музея, — сказал он.

Глава города добавил, что изначально звезду выполнили из стекла рубинового цвета. При ее обновлении реставраторы сделали упор именно на оригинальный вид. Помимо этого, в звезде восстановили подсветку, благодаря чему она будет видна в любое время суток, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что столичные специалисты завершили реконструкцию 75 поликлиник. Он отметил, что в городе выполнили значительный объем работ, но останавливаться на достигнутом не планируется. Реконструкция каждого медицинского учреждения будет завершена в срок.