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«Сознательные действия»: авиаэксперт Романов назвал возможную причину крушения самолета в Непале

Анастасия Харламова

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Происшествия
«Сознательные действия»: авиаэксперт Романов назвал возможную причину крушения самолета в Непале
Фото: EPA/ТАСС

Самолет ATR 72 потерпел крушение утром 15 января в Непале. «Вечерняя Москва» узнала у бывшего командира воздушного судна, специалиста по безопасности полетов Александра Романова, почему могла произойти авиакатастрофа.

Судно упало между старым и международным аэропортами в Покхаре. На его борту числилось 72 человека, среди которых 68 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным посольства России в Катманду, на борту самолета находилось четыре россиянина, они погибли. По сообщениям СМИ, в авиакатастрофе выжили два непальца, их состояние оценивается как тяжелое.

По словам специалиста, на данный момент рано говорить о выживших в авиакатастрофе.

— Считается, что еще какое-то время должно пройти, если нашли живых людей. Если они выживут в больнице после полученных травм, то можно будет говорить об их спасении в данной авиакатастрофе. Это не такая простая процедура, как кажется, — объяснил Романов.

Авиаэксперт заявил, что, проанализировав видеозапись крушения самолета в Непале, можно говорить о нескольких версиях произошедшего. Одна из них — отказ двигателя.

— Я могу предположить, судя по видео, которое я видел, что самолет является турбовинтовым. При заходе на посадку у него мог отказать левый двигатель. Если винты не флюгируются сразу, то возникает очень сильное сопротивление. Самолет начинает крениться, разворачивается в сторону отказавшего двигателя. Однако может не хватить рулей, чтобы справиться с этим маневром. Эта одна из версий, которая имеет право на существование, — рассказал специалист.

Кроме того, собеседник «ВМ» считает, что авиакатастрофа могла произойти из-за действия пассажиров в самолете.

— То, что самолет неожиданно начал крениться на посадке, может говорить о борьбе в салоне. Времена у нас сейчас сложные. Можно предположить, что были сделаны какие-то опасные сознательные действия, — добавил Романов.

Пассажиры Авиакатастрофы Самолеты
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