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При взрыве боеприпасов в сельском ДК в Белгородской области пострадали 10 военных

Евгений Белоусов
Происшествия
При взрыве боеприпасов в сельском ДК в Белгородской области пострадали 10 военных
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

При взрыве боеприпасов в сельском Доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области пострадали 10 военных. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в экстренных службах региона.

— Ночью в сельском Доме культуры на хуторе Тоненькое произошел пожар. Внутри находились боеприпасы, они сдетонировали, — говорится в сообщении.

Кроме того, еще 15 жителей из соседних домов были срочно эвакуированы, передает со ссылкой на источник ТАСС.

Недавно взрыв газа произошел в однокомнатной квартире в селе Нецепино, которое находится на территории города Коломны. В результате хлопка окна многоквартирного дома выбило во всем подъезде, а также были выбиты несколько входных дверей. При этом возгорания в результате инцидента не произошло, а несущие конструкции повреждены не были.

Вскоре после этого Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

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