Появились подробности последних лет жизни смертельно больного Кикабидзе

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Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе, скончавшийся в возрасте 84 лет, тяжело болел в последние годы жизни. Об этом в воскресенье, 15 января, рассказала близкая подруга именитого актера Нана Келаптришвили.

— Он был на диализе последние десять лет уже. Видимо, окончательно ресурсы его организма закончились. Он умер в реанимации. Врачи сделали все возможное. Но он скончался, — рассказала она.

Кикабидзе очень тяжело переносил последние несколько лет. Так, он через день был вынужден делать диализ из-за почечной недостаточности. Однако актер все равно продолжал выступать. Только на сцене Кикабидзе вновь чувствовал себя здоровым, передает слова Келаптришвили StarHit.

Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скончался на 85-м году жизни. Кикабидзе — лауреат Государственной премии СССР, народный артист Грузии. Также за свою жизнь он был удостоен множества наград как в Грузии, так и в других странах.

Свою творческую карьеру грузинский певец начал в 1966 году с приходом в ансамбль «Орэра». В этом же году он дебютировал в фильме «Встреча в горах» режиссера Николая Санишвили.

Наибольшей известности ему удалось добиться при сотрудничестве с режиссером Георгием Данелией. Кикабидзе сыграл в картинах «Мимино», «Совсем пропащий», «Не горюй!». Он также принял участие в озвучивании анимационного фильма Данелии «Ку! Кин-дза-дза» в 2013 году.