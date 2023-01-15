Мужчина выпрыгнул из окна загоревшейся квартиры на юге Москвы

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Москва, улица Академика Янгеля, 14к4 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Академика Янгеля. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 15 января, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», из окна горящей квартиры выпрыгнул мужчина. Подробности произошедшего уточняются.

Также еще один пожар произошел в квартире жилого дома на Михайловой улице. По предварительной информации, при пожаре пострадал один человек.

4 января пожар произошел в гаражном боксе на Крутицкой набережной. Инцидент случился в районе дома № 20 на площади 10 квадратных метров. Возгорание было локализовано без пострадавших.

11 января на территории Новомосковского административного округа произошел пожар на строительной площадке на улице Бориса Пастернака в районе дома № 3.

Горело дизельное топливо. О том, как развивались события и что послужило причиной возгорания, — в материале «Вечерней Москвы».