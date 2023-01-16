Медведчук дал прогноз развития конфликта на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Для разрядки ситуации на Украине нужно признать интересы РФ. Такое мнение высказал украинский политик Виктор Медведчук.

— Холодная война закончилась политическим решением построения нового мира, где нет войн. Теперь видно, что такой мир не построили. Нынешняя мировая политика вернулась к тому, с чего она начинала разрядку. И выхода только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или опять начинать процесс разрядки, для этого необходимо учитывать интересы всех сторон. И для этого следует признать, что у России есть интересы, что их нужно учитывать в строительстве новой разрядки. И, главное, играть честно, никого не обманывать, и не пытаться заработать на чужой крови, — написал он в статье для издания «Известия».

Политик считает, что конфликт на Украине или будет расти дальше, перекидываясь на Европу и другие страны, или будет локализован. Но для второго пути нужно, чтобы партию мира услышали. А этому мешают западные страны, активно поддерживая военные действия на Украине, отметил Медведчук.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 января сообщил, что Виктор Медведчук лишен гражданства страны.