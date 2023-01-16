Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медведчук дал прогноз развития конфликта на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведчук дал прогноз развития конфликта на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Для разрядки ситуации на Украине нужно признать интересы РФ. Такое мнение высказал украинский политик Виктор Медведчук.

— Холодная война закончилась политическим решением построения нового мира, где нет войн. Теперь видно, что такой мир не построили. Нынешняя мировая политика вернулась к тому, с чего она начинала разрядку. И выхода только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или опять начинать процесс разрядки, для этого необходимо учитывать интересы всех сторон. И для этого следует признать, что у России есть интересы, что их нужно учитывать в строительстве новой разрядки. И, главное, играть честно, никого не обманывать, и не пытаться заработать на чужой крови, — написал он в статье для издания «Известия».

Политик считает, что конфликт на Украине или будет расти дальше, перекидываясь на Европу и другие страны, или будет локализован. Но для второго пути нужно, чтобы партию мира услышали. А этому мешают западные страны, активно поддерживая военные действия на Украине, отметил Медведчук.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 января сообщил, что Виктор Медведчук лишен гражданства страны.

Политика Украина Прогнозы Спецоперации Виктор Медведчук
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте