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Иммунолог Болибок назвал главное отличие коронавируса в России от COVID-19 в Китае

Игорь Синельников
Александр Афонин

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Болибок назвал главное отличие коронавируса в России от COVID-19 в Китае
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Главное отличие коронавируса в России и Китае заключается в способе формирования иммунитета к болезни, так как в КНР он образовывался только за счет прививок. Об этом «Вечерней Москве» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Там (в Китае — прим. «ВМ») из-за локдаунов иммунитет у людей был сформирован исключительно за счет прививок, однако это менее эффективная защита, чем прививка в паре с перенесенной инфекцией, — пояснил специалист.

Иммунолог предупредил, что коронавирусная инфекция еще никуда не ушла. На данный момент существует риск ее дальнейшего распространения, чему может поспособствовать значительное число мутаций. Так, подъем заболеваемости может вызвать новый штамм «кракен».

Помимо этого, Болибок рассказал «ВМ», что в данный момент в России широко распространены грипп, коронавирус и различные ОРВИ. Однако есть и другие заболевания, о которых говорят реже, но при этом они тоже представляют угрозу.

Также специалист подробнее рассказал о трех типах гриппа, которые сейчас распространены в РФ.

Подробнее об эпидемии гриппа в России и причинах ее возникновения — в материале «ВМ».

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