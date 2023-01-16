Голосование по русскому названию для системы Face Pay завершилось в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Голосование по русскому названию для системы оплаты проезда по лицу Face Pay подошло к концу в проекте «Активный гражданин». Об этом стало известно в понедельник, 16 января.

Всего в голосовании приняли участие 195 485 человек.

В качестве лучшего варианта горожане выбрали название «Система биометрической оплаты». За него свои голоса отдал 21 процент респондентов. На втором месте расположился вариант «Оплати улыбкой». За него проголосовали 19 процентов горожан. При этом за варианты «Облик» и «Лицо Москвы» проголосовали по 15 процентов москвичей, передает агентство городских новостей «Москва».

Стоимость проезда в московском транспорте изменилась с понедельника, 2 января. Так, одна поездка в наземном транспорте, метро, на МЦК и МЦД (зона «Центральная») по проездному типа «Тройка» выросла в цене до 50 рублей. Также цена разовой поездки по билету «Единый» теперь составляет 62 рубля.

Также стало известно, что с января 2023 года специалисты подключат еще 330 турникетов метро к системе оплаты проезда по биометрии Face Pay.