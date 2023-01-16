Песков напомнил, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социнфраструктуре Украины

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обрушение жилого дома в Днепропетровске. По его словам, Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по жилым домам и украинской социальной инфраструктуре. Об этом он сказал в понедельник, 16 января.

— Российские Вооруженные Силы не наносят удары по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям — очевидным или замаскированным, — заявил официальный представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

Песков уточнил, что некоторые чиновники на Украине сами говорили, что трагедия произошла из-за падения ракеты системы ПВО.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович в субботу, 14 января, сообщил, что упавшую на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракету сбила украинская система противовоздушной обороны. Сбитый снаряд взорвался после падения на подъезд здания.

16 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) выстрелили по Макеевке из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Горняцкий район города был обстрелян в 04:00. В общей сложности украинская армия выпустила шесть ракет.

В ночь на 12 января украинские военные также выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке в ДНР.