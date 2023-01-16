Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины на северо-востоке столицы

Фото: Пресс-служба Останкинского районного суда

Москва, улица Советской Армии Карта всех событий

Останкинский суд арестовал 33-летнего подозреваемого в убийстве женщины на территории СВАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 16 января.

По ее словам, во время заседания обвиняемый возразил против заключения его под стражу и просил избрать меру в виде домашнего ареста. Свою вину при этому мужчина полностью признал.

Несмотря на просьбу, суд арестовал подозреваемого до 13 марта 2023 года.

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Убийство, о котором идет речь, произошло в пятницу утром, 13 января, в жилом доме на улице Советской Армии. Злоумышленник в перчатках и балаклаве напал с ножом на местную жительницу и более десяти раз ударил жертву ножом. О том, кто убил москвичку и что стало причиной жестокой расправы, — в материале «Вечерней Москвы».