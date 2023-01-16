Политолог Светов объяснил, почему Шольцу не везет с министрами обороны 

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Уход главы минобороны Германии Кристины Ламбрехт со своего поста не будет иметь никаких политических последствий для страны. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов, комментируя весть об отставке главы немецкого оборонного ведомства.

По его словам, министр обороны — это стандартная чиновничья должность, которая особо не влияет на серьезные политические процессы внутри и за пределами страны.

— Можно вспомнить, что нынешний председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже была ранее министром обороны Германии. На эту должность ее назначила в свое время экс-канцлер Ангела Меркель, — напомнил Светов. — И стоит сказать, что зарекомендовала она себя весьма и весьма отрицательно. Были громкие скандалы, связанные с использованием государственных денег в личных целях. Историю всю замяли, а ее выдвинули в Европейский союз.

Эксперт отметил, что хаос в оборонном ведомстве связан с тем, что Шольц на стратегические должности назначает преимущественно представительниц прекрасного пола, которые мало что понимают в оборонке.

— В ЕС в один момент решили, что министрами обороны должны быть исключительно дамы. Ничего плохого в этом нет, если назначаемый человек имеет хоть какие-то представления о занимаемой должности и задачах, которые будут стоять перед ведомством, — сказал Светов.

Но логика в ЕС иная: главное, чтобы руководителем ведомства была именно женщина, а остальное уже не имеет значения. Теперь Шольц, по словам эксперта, ищет не компетентного министра обороны, а конкретно женщину, ведь он дал клятву, что половину его палаты будет представлять женский пол.

— Близкие к бундестагу лица уже говорят о том, что следующим главой Минобороны станет немецкий политический и государственный деятель Анналена Бербок. Тем более она посещала Украину и имеет хоть какое-то представление о военном деле. Но и это назначение ничего не изменит в политической системе Германии.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что любые назначения, производимые в оборонном министерстве страны, имели бы хоть какой-то смысл, если бы Германия не входила в НАТО.

— Вот тогда бы они старались создать мощную оборонную базу, так как пришлось самих себя защищать. А поскольку они под защитным зонтиком Североатлантического альянса, то этого не случится никогда. Немцам очень выгодно отстегивать два процента ВВП на оборонные нужды НАТО, а дальше за них все сделают американцы.

Но стоит отдать должное, что немцы, исходя из возможностей своей промышленности, производят самую лучшую военную технику в Европе. И при желании они могли бы свое оборонное ведомство переорганизовать и сделать более весомым. Но НАТО, к сожалению, этого не допустит, заключил Светов.