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Крупный пожар произошел в спортшколе в центре Кургана

Степан Жирнов
Происшествия
Крупный пожар произошел в спортшколе в центре Кургана
Фото: МЧС

В центре города Кургана загорелось здание спортивной школы № 1. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Курганской области в понедельник, 16 января.

По данным ведомства, в здании детско-юношеской школы № 1, расположенном на улице Гоголя в доме № 103б, в 13:41 по местному времени произошло возгорание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Для тушения было привлечено 52 человека личного состава МЧС и 17 единиц техники.

Видео: Пресс-служба МЧС по Курганской области

В 15:23 по местному времени огонь удалось локализовать.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Здание школы все сотрудники и учащиеся покинули самостоятельно еще до приезда пожарных. Также из-за задымления из соседней гимназии № 31 была проведена эвакуация.

Еще один пожар произошел в квартире жилого дома на юго-востоке столицы. В результате инцидента один человек пострадал.

МЧС Дети Эвакуация Курган Пожары
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