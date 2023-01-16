Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт

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Канцлер Германии Олаф Шольц принял прошение об отставке министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила спикер кабинета министров Германии Кристиане Хоффманн.

— Канцлер принял прошение об отставке и своевременно представит новую кандидатуру, — приводит ее слова РИА Новости.

Хоффманн добавила, что Шольц с уважением воспринял решение Ламбрехт.

16 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке. По данным газеты Bild, Ламбрехт приняла решение добровольно уйти в отставку после критики в ее адрес из-за состояния материально-технической базы вооруженных сил страны.

Уход главы минобороны Германии Кристины Ламбрехт со своего поста не будет иметь никаких политических последствий для страны. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов. По его словам, министр обороны — это стандартная чиновничья должность, которая особо не влияет на серьезные политические процессы внутри и за пределами страны.