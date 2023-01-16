Мужчина вломился в магазин на юго-западе Москвы и украл кассовый аппарат
На юго-западе столицы злоумышленник ночью разбил стеклянную дверь магазина и украл из него кассовый аппарат. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в понедельник, 16 января.
Злоумышленник решил обокрасть один из магазинов, который расположен внутри охраняемого бизнес-центра на проспекте Вернадского. Мужчина разбил стеклянные двери, проник внутрь и, похитив кассовый аппарат, скрылся с места преступления.
Это заметил охранник бизнес-центра и нажал на тревожную кнопку. На вызов прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Злоумышленник был задержан спустя несколько минут. Им оказался 24-летний уроженец Волгограда. Свой поступок он объяснил желанием обогатиться.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.
Другого злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали в столице. Мужчина с ножом напал на посетителя одного из банков севере столицы.