Мужчина вломился в магазин на юго-западе Москвы и украл кассовый аппарат

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

На юго-западе столицы злоумышленник ночью разбил стеклянную дверь магазина и украл из него кассовый аппарат. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в понедельник, 16 января.

Злоумышленник решил обокрасть один из магазинов, который расположен внутри охраняемого бизнес-центра на проспекте Вернадского. Мужчина разбил стеклянные двери, проник внутрь и, похитив кассовый аппарат, скрылся с места преступления.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Это заметил охранник бизнес-центра и нажал на тревожную кнопку. На вызов прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Злоумышленник был задержан спустя несколько минут. Им оказался 24-летний уроженец Волгограда. Свой поступок он объяснил желанием обогатиться.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.

Другого злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали в столице. Мужчина с ножом напал на посетителя одного из банков севере столицы.