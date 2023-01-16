СК раскрыл убийство туристок из Таллина в Москве 34-летней давности

Фото: СК РФ

Сотрудники СК в рамках расследования преступлений прошлых лет раскрыли двойное убийство, произошедшее в столице более 33 лет назад. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 16 января.

По ее словам, убийство произошло 29 марта 1989 года. Неизвестные до последнего времени напали на двух 17-летних девушек. Тела погибших обнаружили в лесном массиве Лосиного острова. На месте происшествия были обнаружены следы обуви и волочения. По данному факту 34 года назад было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но расследование ни к чему не привело.

В рамках работы над раскрытием преступлений прошлых лет, следователи и криминалисты СК проанализировали материалы старого дела и запросили молекулярно-генетическую экспертизу, в результате которой на одежде погибшей были найдены два генотипа мужского пола. Исследование показали, что биологические следы оставил уроженец Москвы, ранее судимый за совершение преступлений и в 1989 году проживавший недалеко от места преступления.

Подозреваемого задержали. Им оказался 52-летний житель столицы. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» УК РСФСР. Пресненский районный суд арестовал фигуранта.

В ходе расследования выяснилось, что к убийству причастны еще двое мужчин, однако они скончались в 1999 и 2012 годах.

Еще одно преступление прошлых было раскрыто сотрудниками СК в октябре 2022 года. Перед судом предстанет злоумышленник, который убил своего знакомого на северо-западе Москвы более десяти лет назад.