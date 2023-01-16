Эксперты предупредили о росте цен на такси

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Председатель Ассоциации таксистов Подмосковья Андрей Титов и экс-глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заявили, что цены на услуги такси могут вырасти больше чем на 20 процентов.

Эксперты отметили, что повышение цен связано с подорожанием топлива, запчастей, санкционных ограничений.

— Сейчас запчасти в три раза стали дороже. Частным водителям тоже накладно работать. Скорее всего, цена повысится не только из-за запчастей, но и из-за повышения страховки, — пояснил Смирнов в комментарии НСН.

При этом эксперты добавили, что спрос на услуги такси сохранится.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России вступит в силу ряд новых правил для разных категорий автомобилистов.