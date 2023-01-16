Темнокожего актера сняли в роли викинга из древнего Новгорода

кадр из сериала «Викинги: Вальхалла»

В сериале от Netflix «Викинги: Вальхалла» в роли викинга из древнего Новгорода снялся темнокожий актер. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прокомментировал данную ситуацию.

— Альтернативная версия истории от сериала Netflix «Викинги: Вальхалла». Знакомьтесь, это типичный викинг из древнего Новгорода. Надо будет этим кинодеятелям как-нибудь передать пару книжек по истории Новгорода, — написал он в своем Telegram-канале.

Сериал повествует о попытке викингов завоевать Англию, а также о путешествии Лейфа Эрикссона в Америку примерно в 1000 году нашей эры. Считается, что именно Эрикссон первый среди европейцев ступил на американские земли, за 500 лет до путешествия Христофора Колумба.

До этого критика обрушилась на темнокожую актрису Холли Бэйли, которая исполнила главную роль в фильме «Русалочка». Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобное явление стоит связывать с человеческими стереотипами, которые не позволяют воспринимать привычного персонажа по-новому. По его словам, успех кинокартины зависит от мастерства актрисы.