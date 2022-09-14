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Все дело в человеческом мозге: кинокритик объяснил негативную реакцию на тизер «Русалочки»

Араз Салехов

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Общество
Все дело в человеческом мозге: кинокритик объяснил негативную реакцию на тизер «Русалочки»
Фото: YouTube / Walt Disney Studios

Тизер фильма кинокомпании Disney «Русалочка» в YouTube набрал более одного миллиона дизлайков. Число стало абсолютным антирекордом корпорации. Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобное явление стоит связывать с человеческими стереотипами, которые не позволяют воспринимать привычного персонажа по-новому.

— Негативная реакция людей вызвана исключительно стереотипами. В течение многих сотен лет Русалочка в изданиях сказок, мультфильмах и комиксах всегда была белая. Человеческий мозг не в силах воспринять быстро что-то новое — это кардинально новое решение. Какого цвета была Русалочка на самом деле? Никто не знает, потому что это персонаж сказочный и он мог быть каким угодно: азиатской внешности, европейской, американской и так далее, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что успех кинокартины зависит от мастерства актрисы. Если она достойная артистка, то кино получится, заверил Шнейдеров.

Кинокритик, российский киновед, историк кино и действительный член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему не стоит тратить время на просмотр приквела «Властелина колец».

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