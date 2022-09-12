Тизер «Русалочки» с темнокожей актрисой получил более миллиона дизлайков

Фото: YouTube / Walt Disney Studios

Тизер фильма кинокомпании Disney «Русалочка» в YouTube набрал более одного миллиона дизлайков. Число стало абсолютным антирекордом корпорации.

«Русалочка» подверглась массовому недовольству со стороны фанатов из-за того, что главную роль в картине сыграла темнокожая актриса Хэлли Бейли. Пользователи видеохостинга считают, что участие Бейли в фильме разорвет все связи с оригинальной картиной 1989 года.

— Мне нравится часть крика Урсулы «Этот фильм не пройдет!». У меня мурашки по коже, — написал один из пользователей YouTube с отсылкой к словам Гендальфа из «Властелина колец».

Уточняется, что тизер «Русалочки» набрал более миллиона дизлайков всего за два дня после своего выхода.

Фото: YouTube

Киностудия Disney показала зрителям первый тизер киноадаптации «Русалочки» в рамках мероприятия D23, созданного для анонсов новых проектов студии. Сюжет киноленты будет повторять оригинальную историю, в которой русалочка Ариэль влюбляется в принца Эрика, после чего соглашается на сделку главной злодейки проекта Урсулы, теряя свой голос.