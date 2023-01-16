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Приметы и советы

«Шанс преждевременной смерти»: доктор Мясников рассказал об опасности соли

Лейла Алиева
Общество
«Шанс преждевременной смерти»: доктор Мясников рассказал об опасности соли
Фото: depositphotos

Чрезмерное потребление соли может привести к преждевременной смерти. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

— Высокое потребление соли чревато не только высоким риском развития артериальной гипертензии, но и вообще — шансом преждевременной смерти даже у людей с нормальным АД (артериальным давлением — прим. «ВМ»), — пояснил он.

Нормальное количество соли в день, по словам специалиста, это шесть граммов или одна чайная ложка. Однако тем, кто старше 51 года, а также кто имеет повышенное артериальное давление, диабет, болезни почек, сердца и сосудов необходимо употреблять меньше четырех граммов соли в сутки.

Для того чтобы отказаться от соли, Мясников посоветовал не покупать вовсе данный продукт и не добавлять его в пищу, а вместо этого включить в рацион полкило овощей или фруктов в день. Кроме того, в своем Telegram-канале он рекомендовал отказаться от фастфуда.

Американские психологи доказали, что продукты с высокой степенью обработки, вроде мороженого и чипсов, вызывают у человека зависимость. О том, какая еда еще может обладать таким эффектом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.

Здоровье Александр Мясников Соль
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