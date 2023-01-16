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Фестиваль по созданию съедобных «рисунков» на снегу пройдет в Москве

Евгений Белоусов
Город
Фестиваль по созданию съедобных «рисунков» на снегу пройдет в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Фестиваль по созданию съедобных «рисунков» для животных «Снежный холст» пройдет в Москве с 18 января по 4 февраля. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Создайте съедобный рисунок на снегу с 18 января по 4 февраля на 11 природных территориях Мосприроды. Участвовать можно как самостоятельно, так и в команде до пяти человек, — говорится в сообщении.

Для участия в фестивале необходимо отправить заявку с указанием количества и возраста участников. Для рисования подойдут веточки и шишки, опилки, щепа, сухая трава, сушеные ягоды рябины и боярышника, сушеные яблоки, орехи и прочее.

Нарисованная такими «красками» картина станет настоящим пиром для городских птиц и белок. Однако важно использовать только природные материалы, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

После окончания новогодних каникул и праздничной суеты жизнь в Московском зоопарке возвращается в привычное русло. Из-за сезона посетителей зоосада стало значительно меньше. Несмотря на это, для местных обитателей продолжают организовывать интересные занятия.

Например, животные приступили к распаковке новогодних подарков. В этом году киперы решили порадовать своих подопечных различными лакомствами.

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