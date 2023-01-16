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«Тощая как велосипед»: Гагарина напугала поклонников чрезмерной худобой

Лейла Алиева
Общество
«Тощая как велосипед»: Гагарина напугала поклонников чрезмерной худобой
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Российская певица Полина Гагарина поделилась фото с отдыха на Мальдивах, однако подписчики артистки были шокированы ее чрезмерной худобой.

«Тощая как велосипед»: Гагарина напугала поклонников чрезмерной худобой Фото: Telegram / Полина Гагарина

«Что за страсть показывать свои кости»; «Тощая как велосипед»; «Фигура мальчишки. Ну честно, очень плоская»; «Извините, но вы слишком худы»; «Кожа да кости»; «Доска»; «Это дистрофия?»; «Как-то анорексично», — прокомментировали пользователи публикацию Гагариной в Telegram-канале.

Критике по поводу внешности недавно подверглась и певица Лариса Долина. Она опубликовала в Сети видео, где в откровенном наряде пошла танцевать на пляже на Мальдивах. Люди раскритиковали внешний вид и танцы артистки, однако та не стала молчать и решила дать жесткий ответ критикам.

До этого звездная блогерша Лена Миро раскритиковала телеведущую Регину Тодоренко за то, что та занимается не своим ребенком, а скоростным похудением. По мнению Миро, телеведущей следует чаще гулять, полноценно питаться и кормить ребенка.

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