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«Он очень опасен»: Пригожин ответил на сообщения о сбежавшем в Норвегию экс-командире ЧВК

Евгений Белоусов
В мире
«Он очень опасен»: Пригожин ответил на сообщения о сбежавшем в Норвегию экс-командире ЧВК
Фото: t.me/wagnernew

Основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин косвенно подтвердил, что в Норвегии находится один из бывших командиров Андрей Медведев. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба предпринимателя.

Пригожин подтвердил, что Медведев служил в ЧВК. Однако его должны были судить за попытку жесткого обращения с пленными, утверждает основатель «Вагнера».

— Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен, — передает слова Пригожина его пресс-служба.

Недавно Пригожин заявил, что в России идет «серьезная борьба» за уход его ЧВК из Африки. Помимо этого, как утверждает бизнесмен, в стране также пытаются урезать финансирование организации.

До этого он заявил, что у ЧВК постоянно хотят украсть победу и присвоить заслуги в спецоперации на Украине. Пригожин призвал поддержать бойцов, упоминая в комментариях об их тяжелой работе по защите россиян. Он также добавил, что в последнее время СМИ делают все, чтобы не упоминать в своих материалах ЧВК «Вагнер».

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