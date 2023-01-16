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Пешеходов и автомобилистов в Москве призвали быть внимательными из-за гололеда

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Пешеходов и автомобилистов в Москве призвали быть внимательными из-за гололеда
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети города из-за возможного гололеда. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе проводятся регламентные работы из-за ухудшающихся погодных условий, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что в предстоящий четверг, 19 января, температура воздуха в столице будет существенно выше климатической нормы. По ее словам, это позволит практически побить температурный рекорд.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что оттепель начнется в Москве и области во вторник, 17 января, и продлится почти до конца этой недели.

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