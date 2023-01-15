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Метеоролог Позднякова сообщила, что 19 января в Москве может войти в тройку самых теплых в истории

Игорь Синельников
Александр Афонин

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Метеоролог Позднякова сообщила, что 19 января в Москве может войти в тройку самых теплых в истории
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В предстоящий четверг, 19 января, температура воздуха в столице будет существенно выше климатической нормы, что позволит практически побить температурный рекорд. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Практически всю следующую неделю температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы. Причем 19-го числа, как раз на Крещение, она будет существенно выше климатической нормы. Не исключено, что 19 января войдет в топ-3 или даже займет второе место по теплу. Максимум для 19 января составляет 6,3 градуса тепла, и наблюдался он в 2007 году, — сообщила специалист.

Метеоролог добавила, что именно 19 января может стать самым теплым днем на неделе. В остальные дни аномальных показателей не ожидается.

Также Позднякова дала прогноз погоды на всю следующую неделю.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что потепление в Москве продлится до конца следующей недели, затем температура снова упадет. По его словам, повышение температуры воздуха обусловлено теплым и влажным воздухом, который пришел в регион из Атлантики.

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