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Народный календарь. Что сделать 20 января, чтобы быть здоровым
20 января Православная церковь отмечает Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого на Руси считали покровителем сельского хозяйства.
Предки верили, если в этот день натощак выпить воду, взятую на Крещение из освященной проруби, то до следующего года точно придется заболеть. Также существовало давнее поверие, согласно которому девушка, выходящая замуж, должна пригубить немного вина — тогда в ее семейной жизни не будет слез и горестей
Приметы погоды:
Если эхо далеко слышно, то ожидается мороз;
Ясная погода — к засушливому лету;
Яркое солнце в полдень — к ранней весне.
Именины отмечают: Афанасий, Василий, Иван, Ян.
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Приметы и советы
Народный календарь. Что сделать 20 января, чтобы быть здоровым Народный календарь. Как идеально провести 19 января, Крещение, чтобы обрести счастье Народный календарь. Как правильно провести Крещенский сочельник, 18 января Народный календарь. Как 17 января выяснить, сбудутся ли заветные мечты Народный календарь. Какое блюдо на столе принесет счастье 16 января
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