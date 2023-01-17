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Народный календарь. Что сделать 20 января, чтобы быть здоровым

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Что сделать 20 января, чтобы быть здоровым
Фото: Unsplash

20 января Православная церковь отмечает Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого на Руси считали покровителем сельского хозяйства.

Предки верили, если в этот день натощак выпить воду, взятую на Крещение из освященной проруби, то до следующего года точно придется заболеть. Также существовало давнее поверие, согласно которому девушка, выходящая замуж, должна пригубить немного вина — тогда в ее семейной жизни не будет слез и горестей

Приметы погоды:

Если эхо далеко слышно, то ожидается мороз;

Ясная погода — к засушливому лету;

Яркое солнце в полдень — к ранней весне.

Именины отмечают: Афанасий, Василий, Иван, Ян.

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