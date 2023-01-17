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Бузова рассказала о падении на горнолыжном склоне в Сочи

Егор Провоторов
Общество
Бузова рассказала о падении на горнолыжном склоне в Сочи
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова в понедельник, 16 января, опубликовала на своей странице в одной из социальных сетей видеоролик, на котором показала, как катается на лыжах во время поездки на горнолыжные склоны Сочи.

В конце видео знаменитость падает и катится с горы. Артистка поделилась, что не получила повреждений во время падения.

— Все нормально, все на месте. Голова на месте. Если ты не падаешь, значит, ты не катаешься. Чуть-чуть разогналась и чуть-чуть потеряла контроль, как ты уже валяешься в снегу, — написала Ольга Бузова в личном блоге, ее слова приводит Газета.ру.

В конце декабря в беседе с «Вечерней Москвой» Бузова рассказала, что не планирует покидать Россию по примеру других артистов, так как столица сделала ее счастливой. Собеседница «ВМ» добавила, что в России она и живет, и реализует всю свою творческую деятельность. Певица призналась, что искренне любит свою родную страну и профессию. В связи с этим она нужна своим фанатам и покидать пределы государства не намерена.

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