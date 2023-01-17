Кадыров назвал неуместными заявления о придании СВО статуса мировой войны

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в понедельник, 16 января, счел неуместными заявления экспертов относительно придания статуса Третьей мировой войны специальной военной операции (СВО) России на Украине.

По его словам, весь мир не сошелся на НАТО и «кучке стран», которые в него входят. Чеченский лидер напомнил, что многие крупные государства, включая Китай, Пакистан, Индию и десятки других, сохраняют нейтралитет в вопросе конфликта на Украине. По этой причине Кадыров считает, что «до Третьей мировой еще далеко».

Он добавил, что западные страны и Европа пичкают Украину старой списанной техникой, которая не представляет существенной угрозы для российских сил, и что РФ способна спокойно противостоять блоку НАТО и даже всему миру.

Также Кадыров добавил, что все задачи, которые стоят перед российскими подразделениями, успешно выполняются и «есть возможность освободить всю Украину», если последует команда.

— Особенно слаженно и эффективно действуют чеченские спецподразделения, благодаря их грамотным и слаженным действиям мы успешно отбиваем атаки противника и обороняем многие стратегические направления, — подчеркнул глава Чечни на своем канале в Telegram, заметив, что за весь период проведения спецоперации ни один чеченский командир не попадал в плен.

Также Кадыров заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского нужно будет судить в столице Чечни — городе Грозном, когда его «вытащат из бункера».