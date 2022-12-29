Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кадыров заявил, что Зеленского необходимо будет судить в Грозном

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров заявил, что Зеленского необходимо будет судить в Грозном
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского необходимо будет судить в столице республики — городе Грозном, когда его «вытащат из бункера».

— В Киеве не будет справедливости, а справедливость должна восторжествовать... Мы его вытащим... и покажем, где он должен быть, побыстрее закончим с этой нечистью, — цитирует Кадырова RT.

До этого Кадыров пообещал сделать Зеленского уборщиком в Грозном. Он признался, что даже придумал для украинского лидера новую должность.

Кадыров решил устроить Зеленского работать «главным уборщиком» на проспекте Владимира Путина в столице Чечни.

27 декабря глава Чечни заявил, что ВСУ несут серьезные потери среди личного состава и по этой причине вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами.

Последние дни, по словам политика, для украинских войск и подразделений НАТО выдались «крайне насыщенными» на не очень хорошие события. Те, кто не ликвидирован и не пленен, испытывают проблемы с моралью, добавил он.

Украина Чечня Рамзан Кадыров Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте