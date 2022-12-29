Кадыров заявил, что Зеленского необходимо будет судить в Грозном

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского необходимо будет судить в столице республики — городе Грозном, когда его «вытащат из бункера».

— В Киеве не будет справедливости, а справедливость должна восторжествовать... Мы его вытащим... и покажем, где он должен быть, побыстрее закончим с этой нечистью, — цитирует Кадырова RT.

До этого Кадыров пообещал сделать Зеленского уборщиком в Грозном. Он признался, что даже придумал для украинского лидера новую должность.

Кадыров решил устроить Зеленского работать «главным уборщиком» на проспекте Владимира Путина в столице Чечни.

27 декабря глава Чечни заявил, что ВСУ несут серьезные потери среди личного состава и по этой причине вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами.

Последние дни, по словам политика, для украинских войск и подразделений НАТО выдались «крайне насыщенными» на не очень хорошие события. Те, кто не ликвидирован и не пленен, испытывают проблемы с моралью, добавил он.