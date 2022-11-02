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Кадыров пообещал устроить Зеленского главным уборщиком на проспекте Путина

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Кадыров пообещал устроить Зеленского главным уборщиком на проспекте Путина
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал сделать украинского президента Владимира Зеленского уборщиком в Грозном.

— Скоро мы закончим, уничтожим этот сатанизм, фашизм. Этого чертенка Зеленского привезем в Грозный, — заявил он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни признался, что даже придумал для украинского лидера новую должность. Кадыров решил устроить Зеленского работать «главным уборщиком» на проспекте Владимира Путина в столице Чечни.

В октябре глава Чечни обратился к Зеленскому. Он отметил, что Москва предупреждала украинского президента, что «по-настоящему еще и не начинала».

Также Кадыров заявил, что Зеленскому можно было бы объявить «кровную месть», потому что это единственный «действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства».

Он отметил, что украинский лидер — сам заложник Запада и вынужден выполнять его приказы. Политик подчеркнул, что кровная месть чеченцев является единственным действенным инструментом для сдерживания агрессии и безрассудства, которое творится на Украине.

Украина Чечня Рамзан Кадыров Владимир Зеленский
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