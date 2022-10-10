«Думал, тебе можно, а другим нельзя?»: Кадыров обратился к Зеленскому

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале в понедельник, 10 октября.

— Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам. А как ты... Зеленский, думал — тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя? — написал Кадыров.

По его словам, Москва предупреждала украинского президента, что «по-настоящему еще и не начинала». Также глава Чечни порекомендовал Зеленскому покинуть Украину и «бежать в сторону Запада».

Кадыров отметил, что теперь доволен проведением спецоперации «на все сто процентов».

До этого глава Крымского региона Сергей Аксенов сообщил, что подходы к проведению специальной военной операции на Украине изменились.

9 октября Кадыров заявил, что генерал армии Сергей Суровикин исправит ситуацию в зоне проведения спецоперации в лучшую сторону. Суровикин был назначен на должность командующего объединенной группировкой войск в районе СВО.