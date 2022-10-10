Аксенов: Подходы к проведению специальной военной операции изменены

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Глава крымского региона Сергей Аксенов заявил, что подходы к проведению специальной военной операции на Украине изменились. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 10 октября.

— С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены. Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен, — написал он.

Кроме того, он выразил надежду, что темпы спецоперации не будут сбавляться.

9 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что генерал армии Сергей Суровикин исправит ситуацию в зоне проведения спецоперации в лучшую сторону. Суровикин был назначен на должность командующего объединенной группировкой войск в районе СВО.

«Вечерняя Москва» собрала факты о новом командующем группировкой. Так, с марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск ВС России в Сирии.

По мнению военных экспертов, именно Суровикин сумел переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром формирований террористов. При этом с января по апрель 2019 года он вновь занимал пост командующего группировкой войск ВС России в Сирии.