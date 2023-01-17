Главные новости к утру 17 января

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Российский теннисист Андрей Рублев пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, одержав победу в трех сетах над австрийским спортсменом Домиником Тимом. Встреча состоялась на арене «Маргарет Корт» на жестком покрытии.

Соединенные Штаты совместно с Великобританией и Японией создают аналог НАТО в Азии для противостояния Китаю. Таким мнением в статье для издания Al Mayadeen поделился обозреватель Шарль Абу Надир.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в ночь на вторник, 17 января, губернатор региона Вячеслав Гладков. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Оперативные службы уточняют «последствия на земле».

По крайней мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы на мероприятии, посвященном Дню Мартина Лютера Кинга в американском городе Форт-Пирс, штат Флорида, сообщили местные власти.

Поставки британских танков в зону боевых действий на Украине могут привести к временному ослаблению армии островного государства. Об этом заявил начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс.

Облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега, гололедица и до одного градуса мороза ожидает столичный регион в предстоящий вторник, 17 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.