Британский военачальник заявил, что поставки танков Киеву ослабит армию королевства

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Поставки британских танков в зону боевых действий на Украине могут привести к временному ослаблению армии островного государства. Об этом в понедельник, 16 января, заявил начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс.

Он считает, что британская армия станет «временно слабее», поскольку передача танков Киеву повлияет на возможности самого королевства по реагированию на угрозы. Военачальник добавил, что эти поставки оставят «брешь в арсенале» Великобритании. По его словам, важно быстро остановить способности британской армии по ведению военных действий.

— Это решение также дает нам возможность ускорить модернизацию и трансформацию армии более высокими темпами, нежели Россия, — заметил Сандерс.

Одновременно с этим глава Генштаба британских сухопутных войск заявил, что Украина «нуждается» в британских танках. Он выразил мнение, что победа Киева в конфликте важна для обеспечения безопасности и мира в Европе, пишет ТАСС.

Недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2. Посольство России заявило, что эта поставка приведет к ужесточению боевых действий и новым жертвам.

«Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Литовкина, чем уникальны танки Challenger 2 и какое российское оружие может составить им конкуренцию.